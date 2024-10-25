За кресло мэра Астрахани поборются депутат, бизнесмен и муниципальный чиновник

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Астрахани в четверг назвала трех финалистов, из которых городским депутатам предстоит выбрать нового градоначальника. В финал вышли вице-спикер гордумы Александр Календр (избрался от «Справедливой России — За правду» (СРЗП), но недавно вышел из партии), предприниматель и замглавы местной ячейки СРЗП Андрей Габриэлов, а также глава Наримановского района Астраханской области Игорь Редькин («Единая Россия»). Последний в 2010 году, будучи начальником управления физкультуры астраханской мэрии, получил два года условно за гибель ребенка в городской купальне «Чунга-Чанга». Ранее собеседники “Ъ” в городской власти называли господина Редькина основным фаворитом гонки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Городской думы Астрахани Александр Календр

Фото: Александр Календр / Официальный сайт ГД Астрахани Зампред Городской думы Астрахани Александр Календр

Фото: Александр Календр / Официальный сайт ГД Астрахани

Напомним, бывший мэр Астрахани Олег Полумордвинов в июне досрочно ушел в отставку, а уже в августе был задержан по подозрению в покушении на особо крупное мошенничество. В сентябре на конкурс по замещению вакантной должности заявились три кандидата, однако отобрать из них финалистов комиссия не смогла: один из претендентов неожиданно снял свою кандидатуру, а квалификация второго оказалась ниже допустимого уровня. Поскольку закон не позволяет избирать мэра на безальтернативной основе, процедуру пришлось проводить заново.

24 октября с мэром определились депутаты другого областного центра — Мурманска. Градоначальником там ожидаемо стал единоросс Юрий Сердечкин, до этого занимавший пост сити-менеджера. В прошлом году Мурманск перешел с «двуглавой» модели управления, когда номинальным главой города считается председатель горсовета, а администрацией управляет наемный работник — сити-менеджер, на «одноглавую», при которой муниципалитетом и формально, и фактически руководит один человек. Реформа завершилась после очередных выборов в горсовет и избрания нового градоначальника.

Также на четверг были назначены выборы мэра Вологды. Из пяти кандидатов в финал прошли двое — и. о. руководителя администрации Андрей Накрошаев и директор школы №37 Александр Кочетков. Однако голосование не состоялось, поскольку господин Кочетков заболел и попросил депутатов гордумы отложить этот вопрос, объяснив, что хотел лично присутствовать при его обсуждении. В ближайшее время для избрания мэра будет созвана внеочередная сессия.

Андрей Прах; Никита Маркелов, Саратов