Электричеству со связью не по пути

Выполнение операторами связи обязательств по покрытию всех федеральных автодорог сотовыми сетями затрудняется проблемами с электричеством. Всего на 15% федеральных трасс в европейской части России и 5% на севере страны и за Уралом есть необходимая энергетическая инфраструктура. Эксперты оценивают затраты операторов на покрытие оставшихся зон в сумму около 30 млрд руб., отмечая, что для компаний эти проекты не окупаемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Только 15% локаций для строительства базовых станций связи вдоль федеральных трасс в европейской части РФ и 5% на «северных территориях и в субъектах РФ, находящихся за Уралом», обеспечено необходимой инфраструктурой, следует из выступления директора департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры Дмитрия Тура на форуме «Спектр» 24 октября. В своей речи господин Тур пояснил, что основная проблема связана с отсутствием точек подключения к электросетям на местах установки оборудования.

«Энергетика — это достаточно дорого. Мы рассчитываем, что субъекты РФ прорабатывают этот вопрос. Есть хорошая практика, когда они находят возможность субсидировать на уровне региона техническое присоединение операторов к электросетям: десять субъектов это уже сделали», — сказал Дмитрий Тур.

Операторов связи обязали в 2021 году обеспечить покрытие всех федеральных автодорог связью LTE за десять лет в обмен на возможность использовать частоты для этого стандарта связи. Однако сроки неоднократно сдвигались (см. “Ъ” от 22 декабря 2023 года). По данным Росавтодора, общая протяженность дорог федерального значения в РФ составляет 66,2 тыс. км.

В 2025 году 70% трасс федерального значения должны быть покрыты сетями LTE, а 99,9% — в 2031 году, следует из презентации господина Тура. В пресс-службе Минцифры говорят, что, по последним данным, процент покрытия федеральных трасс сетями LTE составляет до 65%.

В пресс-службе «Россетей» “Ъ” рассказывают, что дороги, которые обслуживаются Росавтодором, «имеют ограничения в доступности обеспечения электроснабжением объектов связи из-за удаленности их расположения от существующих сетей компании». «Для них зачастую требуется большой объем электросетевого строительства»,— добавляют в «Россетях».

Основным препятствием для покрытия федеральных автодорог является именно отсутствие электричества, говорят в t2 (бывший Tele2).

В МТС рассчитывают, что на федеральном уровне операторам упростят доступ к инфраструктуре и дадут возможность строить объекты связи в полосах отвода дорог. Соответствующий законопроект получил одобрение от профильного комитета Госдумы (см. “Ъ” от 16 октября). В МТС добавляют, что необходимо комплексное регулирование, которое обеспечит единообразие в правилах покрытия трасс связью во всех регионах. В Минэнерго не ответили на запрос. В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

В «МегаФоне» объясняют, что средняя стоимость техприсоединения составляет около 40 млн руб., что «кратно превышает стоимость создания самого объекта связи». «В некоторых случаях стоимость присоединения достигает 700 млн руб.— 1 млрд руб. за одну базовую станцию. Так как в большинстве случаев при строительстве федеральных дорог не планировалась их электрификация»,— добавляют в пресс-службе компании.

«Строительство одной вышки стоит около 5 млн руб. с оборудованием на федеральной трассе. Вышки должны ставиться не дальше чем в 5–10 км друг от друга»,— оценивает автор профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Оценивает затраты операторов в около 7–8 млн руб. на одну вышку с оборудованием и редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Всего речь идет об около 30 млрд руб., и чем дальше, тем дороже: все легкодоступные территории уже покрыты». Развертывание связи вдоль дорог и их эксплуатация — планово-убыточный, затратный проект для операторов, заключает Алексей Бойко. «Автодороги в чистом виде не окупаемы для операторов. Если государство будет использовать только регуляторный инструмент, проект будет затягиваться»,— предупреждает Алексей Слукин.

Алексей Жабин, Татьяна Дятел