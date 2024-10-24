Уголовные дела вокруг «Московского метрополитена»

В декабре 2010 года проверка Генпрокуратуры установила, что начальник «Московского метрополитена» Дмитрий Гаев незаконно присвоил 112 млн руб. в виде лицензионных отчислений. 7 февраля 2011 года он ушел в отставку, а в марте против него возбудили дело о злоупотреблении полномочиями. В марте 2012 года дело было прекращено «за отсутствием состава преступления», но в апреле Генпрокуратура отменила это решение. Господин Гаев в это время находился на лечении в Швейцарии, где 27 октября 2012 года умер от рака.

В июне 2014 года был задержан начальник дистанции видеонаблюдения службы связи «Московского метрополитена» Руслан Найко. По данным следствия, он получил 500 тыс. руб. от ОАО «М-автоматика» за подписание актов приема-сдачи работ по установке камер видеонаблюдения. В сентябре 2015 года Пресненский райсуд Москвы приговорил его к двум годам условно и штрафу в 5 млн руб.

В апреле 2015 года при получении взятки в 5 млн руб. был задержан начальник управления строительства компании «Мосинжпроект» Андрей Архангельский. По данным следствия, он получил деньги от фирмы-подрядчика за подписание акта приемки и сдачи работ на станции метро «Котельники». В декабре 2015 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к трем с половиной годам и штрафу в 50 млн руб.

В январе 2018 года в Москве была задержана экс-гендиректор ООО «Авто селл» Гюля Коган, компания которой была генеральным рекламным подрядчиком столичного метро. В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы приговорил ее к трем годам условно по делу о хищении у метрополитена свыше 850 млн руб.

В октябре 2022 года Пресненский райсуд Москвы приговорил к условным срокам экс-сотрудников «Московского метрополитена» Николая Мельникова и Виталия Соколова, а также бывшего замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолия Круглова. Они обвинялись в коммерческом подкупе при монтаже контактного рельса на путях перегона «Парк Победы»—«Славянский бульвар», где в 2014 году произошло крушение поезда, повлекшее гибель 24 человек.