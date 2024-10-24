Мочальников Сергей Викторович

Родился 3 июня 1975 года в поселке Нефтегорск Самарской области. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений» (1999), Международную академию маркетинга и менеджмента по специальности «мировая экономика» (2004).

В 2001–2006 годах работал в ОАО «Алтай-Кокс» — крупном производителе кокса и химической продукции. Занимал должность первого заместителя, затем — гендиректора компании. В 2006 году предприятие вошло в состав Новолипецкого металлургического комбината.

В 2006–2008 годах работал в ГК «Исконо», сначала в должности заместителя, затем — гендиректора. В 2012 году стал гендиректором ОАО «Российская топливная компания» («Ростоппром», на 72,75% принадлежал Росимуществу). В 2014 году компания обанкротилась.

В 2014 году назначен директором департамента угольной и торфяной промышленности в Минэнерго. В 2022 году занял пост замминистра энергетики. Курировал угольную отрасль, занимался вопросами экспорта.

На рынке господина Мочальникова называют человеком, близким к угольной отрасли. Сменив на посту замминистра Петра Бобылева, который занимался преимущественно вопросами экологии и энергоперехода, Сергей Мочальников занялся вопросами экспорта.

Женат, трое детей. В 2021 году официальный доход господина Мочальникова, согласно декларации, составлял 7,2 млн руб., его супруги — 42 млн руб.