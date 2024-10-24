Яновский Анатолий Борисович

Родился 22 февраля 1957 года в Москве. Окончил Московский горный институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых» (1979).

В 1979−1993 годах работал в Институте горного дела им. А. А. Скочинского, прошел путь от стажера-исследователя до завотделом. В 1993 году стал замглавы госпредприятия «Российская угольная компания» (с 1996 года — ОАО «Росуголь»). В 1998 году был назначен на должность статс-секретаря—замминистра топлива и энергетики РФ, затем — замминистра энергетики РФ.

С 2004 года возглавлял департаменты топливно-энергетического комплекса и государственной энергетической политики Минпромэнерго. В 2008 году вновь назначен замминистра энергетики РФ. Курировал угольную отрасль и международную деятельность министерства. В 2021 году стал помощником руководителя администрации президента РФ, курировал работу комиссии по ТЭК.

Первый вице-президент Академии горных наук. Действительный государственный советник РФ 1-го класса. Доктор экономических наук, тема диссертации — «Реструктуризация угольной промышленности в условиях перехода к рыночной экономике», кандидат технических наук. Автор более 100 научных работ. Награжден орденами Дружбы и Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Женат, две дочери. В 2020 году доход господина Яновского, согласно декларации, составлял 8,8 млн руб., его супруги — 67 млн руб. В 2019 году на нее было зарегистрировано 11 квартир.