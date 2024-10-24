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Сборная России одержала победу в Международной экологической олимпиаде в Сириусе

Российская сборная взяла золото на первой в мире очной Международной олимпиаде по экологии и вопросам изменения климата. Она проходила на федеральной территории Сириус в рамках климатического конгресса БРИКС.

Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Второе место заняла сборная Республики Беларусь. Эта же команда получила специальный приз от Кавказского заповедника за лучшее решение практического тура. Бронзовые медали у команды Сейшельских островов.

Олимпиада по экологии в подобном формате проводилась впервые. Известные международные соревнования, как правило, проходят в дистанционном формате за компьютерами. Участники очной олимпиады смогли попробовать свои силы в практическом туре, который проходил на экотропах заповедника. Школьники должны были найти эффективные решения экологических проблем территории.

Помимо решения задач школьники из семи стран включились в мероприятия Научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам экологии и изменения климата. Они приняли участие в пленарной сессии и наравне с опытными учеными искали ответы на глобальные климатические задачи.

Олимпиада будет проводиться ежегодно на федеральной территории. Такое решение озвучила председатель Совета Сириуса Елена Шмелева на церемонии награждения.

Александра Каверина

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