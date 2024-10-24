В Челябинске открылась клиника федеральной сети «Мать и дитя»

Первый филиал сети частных клиник «Мать и дитя» открылся в Челябинске. Медцентр расположен на улице Свободы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В торжественном открытии клиники участвовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выразил уверенность, что центр будет способствовать решению «самой важной задачи, которая стоит перед страной и обществом, — задачи демографии». По словам главы региона, сеть также планирует открыть амбулаторию в Магнитогорске и стационар в Челябинске.

Генеральный директор и основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер поблагодарил руководство региона за поддержку и создание благоприятного инвестклимата.

Медцентр планирует оказывать широкий спектр услуг: УЗИ, лабораторная диагностика, малые гинекологические операции, планирование и ведение беременности, включая ЭКО, которое в том числе будет проводиться по программе обязательного медицинского страхования. Кроме того, в клинике можно будет получить консультации терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, генетика и уролога.

На сегодня группа «Мать и дитя» имеет 11 многопрофильных высокотехнологичных госпиталей и 50 клиник в разных регионах России.