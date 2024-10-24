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Более трех часов в Сочи тушили двухэтажный дом

В Сочи потушили двухэтажный дом площадью 250 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании поступило в 15:00 23 октября. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что рядом с санаторием «Правда» на Курортном проспекте горит двухэтажный частный дом.

По данным пресс-службы МКУ «Служба спасения Сочи», в пожаре пострадал 68-летний мужчина. Его госпитализировали в городскую больницу с ожогами 1-2 степени. О текущем состоянии пострадавшего не сообщали.

Открытое горение ликвидировали в 17:57. Полностью потушить пожар удалось в 18:19.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Восточная загорелся жилой дом площадью 49 кв. м. Потушить пожар удалось почти за час.

Мария Удовик

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