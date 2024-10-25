Саратовский комбинатор

На онлайн-платформе Wink вышли все восемь серий сериала «Комбинация» режиссера Никиты Власова («Мажор в Сочи», «Лада Голд»). После просмотра Игорь Гаврилов не стал поклонником музыки группы «Комбинация», но заново ощутил вибрации нового, которыми были пронизаны в конце 1980-х и эстрада, и вся страна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женская поп-музыка 1980-х играет в сериале новыми красками

Фото: «Лунапарк» Женская поп-музыка 1980-х играет в сериале новыми красками

Фото: «Лунапарк»

Когда на экраны вышел сериал Мартина Скорсезе и Мика Джаггера «Винил», в отечественной музыкальной и телевизионной среде было много споров о том, какая точка в истории нашей музыки могла бы стать источником материала для создания аналогичного продукта. Называли Ленинградский рок-клуб, творческое объединение «Газгольдер», группу t.A.T.u. С тех пор вышли сериалы «Солд-аут» (о русском рэпе) и «Король и Шут» (об одноименной группе), а также байопики «Магомаев», «Людмила Гурченко» и др. Но, по всей видимости, только сейчас появился сериал, который смог в полной мере передать витальную энергию популярной музыки на русском языке.

Успех создателей «Комбинации» не в том, что они бережно воссоздали эпоху (конец 1980-х — начало 1990-х) или надавили на ностальгические струны. В конце концов, тогда не говорили «уау» и «супер», Валерий Кипелов не был звездой уровня Жени Белоусова, и мобильников таких, как в сериале, еще не было, и конфетти блестящих не было тоже. Но все это с лихвой перевешивается ощущением мощнейшего эмоционального подъема в стране, и передать его лучше всего смогла поп-музыка.

В центре повествования — молодой сотрудник саратовского ОБХСС Александр Шишинин (Никита Кологривый), который тяготится своей работой и мечтает вернуться к занятиям музыкой, ведь в его жизни когда-то была группа «Рок-Ералаш из провинции».

Познакомившись по долгу службы с Бари Алибасовым, чья группа «Интеграл» была прикреплена к Саратовской филармонии, Шишинин делает окончательный выбор в пользу эстрады. Противостоять дьявольскому обаянию молодого длинноволосого Алибасова невозможно, даже несмотря на то, что продюсер в прожекты энергичного парня в милицейской форме не верит и помогать ему не хочет. Алибасов сериала — циничный, вальяжный, прожженный тип, ценой неимоверных усилий вырвавшийся из провинциального Чарска и не собирающийся никому уступать ни пяди завоеванных позиций. Второстепенная вроде бы роль Аскара Ильясова — одна из жемчужин «Комбинации».

А сериал в целом — прежде всего бенефис Никиты Кологривого. Несмотря на тотальную медийность, именно роль в «Комбинации» — поворотная в его карьере. Кологривый играет человека, переполненного любовью и порой не знающего, что с ней делать. Все его мысли в начале сериала — о жене и новорожденной дочери. Но этого ему мало, его любви хватит на весь мир, и собранная им женская группа «Комбинация» — способ делиться этой любовью в промышленных масштабах. Его стремление добыть шоу из провинциальной рутины, его хлещущая через край жизнестроительная энергия переданы Никитой Кологривым на самом высоком градусе страсти, тысячью разных актерских оттенков. Такие люди в описываемую эпоху первыми почувствовали в воздухе запах свободы и первыми, как сам Шишинин, стали жертвами перемен.

Несмотря на то что к группе «Комбинация» намертво приклеился ярлык «кооперативная эстрада», герои фильма — люди, влюбленные в музыку, знающие ее глубоко и понимающие, по каким правилам она живет.

Таков композитор Виталий Окороков (Владимир Канухин), консерваторский преподаватель, беззаветно преданный деньгам, которые приносит поп-музыка.

Такова Алена Апина (Анастасия Уколова), профессиональная вокалистка из неблагополучной семьи. Реальная Алена Апина не только одобрила экранную трактовку своей биографии, но даже снялась в небольшой роли.

Еще одна актерская удача — Елизавета Базыкина, снявшаяся в роли второй вокалистки «Комбинации» Татьяны Ивановой. В начале фильма она — рано повзрослевшая школьница, оторва с провинциальной дискотеки. В финале — стальная эстрадная дива с так и не сложившейся, в отличие от Апиной, личной жизнью. Вытаскивая Шишинина из запоев и стресса, она возвращает ему долги. По сути, кроме него, ее никто не любил по-настоящему, хотя парой они не были. Когда Шишинин, выброшенный за борт парохода гопником — кавалером Ивановой, мокрый возвращается на палубу, чтобы доказать свою правоту и забрать девушку в «Комбинацию», вдруг начинает звучать песня Жанны Агузаровой «Звезда». Камера берет крупный план Базыкиной, и ее глаза вместе с музыкой останавливают вселенную.

Помимо песен «Комбинации», в фильме много музыки 1980-х, играющей новыми красками. Например, набившая оскомину «На заре» «Альянса» прекрасно легла на сцену кастинга в группу. Но в самой музыкальной сцене фильма вся соль — в стихах. Алена Апина вместе с продавцом из киоска «Союзпечать» и по совместительству текстовиком группы Юрием Дружковым (Дмитрий Смолев) в творческом угаре сочиняет текст «Бухгалтера», и здесь тает сердце любого сноба, считающего поп-музыку чем-то низкопробным и лишенным смысла.

При всем стремлении Александра Шишинина в Москву, а потом и в Америку, сочувствие «обычному человеку», желание говорить с ним на одном языке было его идеей фикс, и он смог заразить ею своих девушек. Простота и открытость вместе с упрямством помогли ему свернуть горы и покорить суровую столицу. И со временем ему, конечно, тоже повезло. «Комбинация» появилась в короткий период больших возможностей, который никогда больше не повторится. Тебе никто ничего не обещал, ты никому не был нужен, но при этом все было возможно. Можно было оказаться на самой вершине, упасть, снова подняться, а на следующий день получить заточку в бок. Но музыка — уж какая есть — точно осталась.