Торги по продаже теплосетей в новых микрорайонах Челябинска не состоялись

Признаны несостоявшимися торги по продаже тепловых сетей в новых микрорайонах Челябинска. На участие в аукционе с начальной ценой 419 млн руб. не поступило ни одной заявки. Сообщение о результатах торгов опубликована на Федресурсе.

Также из-за отсутствия заявок не состоялись торги по продаже теплосетей в Копейске и Южноуральске за 13 млн и 18,5 млн руб. соответственно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 19 объектов коммунальной инфраструктуры были выставлены на продажу в рамках дела о банкротства московской компании «Интерполис», имеющей в Челябинске обособленное подразделение. Самый крупный лот включал 17 объектов в региональном центре. Это внутриквартальные и внутриплощадочные теплосети, ведущие к многоквартирным жилым домам и двум детским садам, расположенных в новых микрорайонах, в том числе в Парковом-2, Чурилово, жилых комплексах «Яблочный» «Плодушка», «Ево-парк» и «Никс Лайн».

Юлия Гарипова