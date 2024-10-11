На улице Восточная в Сочи загорелся жилой дом
В четверг, 10 октября, в Сочи загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 20:42, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Через несколько минут на улицу Восточная приехало подразделение МЧС. По прибытии специалисты установили, что огонь охватил жилой дом площадью 49 «квадратов».
В 21:06 пожар локализовали, а через пять минут открытое горение полностью ликвидировали. К 21:37 пожарные завершили все работы по устранению последствий возгорания.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара задействовали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.
«Ъ-Сочи» писал, что рядом с рестораном в Сочи загорелось бесхозное здание. Пожар произошел ночью.