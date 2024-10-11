Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице Восточная в Сочи загорелся жилой дом

В четверг, 10 октября, в Сочи загорелся жилой дом. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 20:42, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Через несколько минут на улицу Восточная приехало подразделение МЧС. По прибытии специалисты установили, что огонь охватил жилой дом площадью 49 «квадратов».

В 21:06 пожар локализовали, а через пять минут открытое горение полностью ликвидировали. К 21:37 пожарные завершили все работы по устранению последствий возгорания.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара задействовали 11 сотрудников МЧС и три единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что рядом с рестораном в Сочи загорелось бесхозное здание. Пожар произошел ночью.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...