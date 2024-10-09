Минтранс намерен привлечь федеральные деньги на ветку метро в Екатеринбурге

Задача привлечения федеральных средств на строительство второй ветки метро является одной из приоритетных для министерства транспорта Свердловской области, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Александр Толкачев. «Когда в апреле мы разговаривали с Евгением Владимировичем (Куйвашевым.— "Ъ-Урал") о моем приходе в министерство транспорта, то одна из задач — метро, была поставлена передо мной»,— подчеркнул господин Толкачев.

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Александр Толкачев отметил, что ведомство обсуждает работы по строительству метро с проектировщиками. «Мы понимаем в первую очередь из какого района в какой район мы должны эту ветку построить. Помимо того, что всегда существовало мнение, что мы должны соединить Виз и Шарташ, сегодня есть Академический и будет "второй Академический", поэтому здесь пока строится вот так»,– добавил министр.

Обсуждения начала строительство второй ветки метро в Екатеринбурге идут на протяжении длительного времени. В феврале начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин сообщил, что мэрия ведет переговоры с предпринимателями о строительстве двух станций метро у ТРЦ Veer Mall на Уралмаше и в конце проспекта Космонавтов. Кроме того, станция метрополитена может появиться на пересечении улиц Щербакова и Лыжников. Осенью прошлого года компания из Беларуси «Минскметропроект» предложила помощь при проектировании строительства метро в Екатеринбурге, поскольку применение современных технологий позволит построить вторую ветку метро дешевле на 5-20%, чем 10 лет назад. В июле представитель компании сообщил, что стоимость второй ветки может составить от 120 до 160 млрд руб.

Василий Алексеев