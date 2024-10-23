Второй день саммита БРИКС в Казани

В Казани на саммите БРИКС страны объединения приняли Казанскую декларацию. Ее планируют распространить в ООН как общий документ стран БРИКС. В декларации участники объединения поблагодарили Россию за проведение Игр БРИКС.

23 октября на казанский саммит БРИКС прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Их встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Лидеры стран попробовали татарский чак-чак. Александр Лукашенко поцеловал каравай. Рустам Минниханов подарил жене турецкого президента Эмине Эрдоган букет цветов.

Сегодня также прилетели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В 42 пункте Казанской декларации группа стран в составе БРИКС призвала отменить запрет за получение среднего и высшего образования девочками в Афганистане. Ужесточение прав женщин в стране произошло на фоне прихода власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

На расширенном заседании саммита БРИКС президент России Владимир Путин предложил открыть зерновую биржу объединения. В перспективе на ее основе рассматривается создание товарной биржи.

Интернет-инфраструктура саммита БРИКС в Казани подверглась кибератакам мощностью более 40 гигабайт в секунду. Отмечается, что атаки были в разы сильнее, чем на ранее проводимых Россией мероприятиях.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС пригласил страны объединения присоединиться к кодексу этики в области искусственного интеллекта. Его цель – регулировать технологии ИИ и предотвратить их противоправное использование.

Для встречи гостей казанского саммита БРИКС подготовили 65 порций чак-чака общим весом 130 кг. Чак-чак и каравай могли попробовать прибывшие главы государств и представители иностранных делегаций.

23 октября в Казани общественный транспорт вернулся к работе в привычном режиме. В городе вводили ограничения на движения транспортных средств. Троллейбусы по 4 маршрутам возобновили движение.

В Казани проект гостиничного комплекса рядом с мостом «Миллениум» получил положительное заключение. Здание построили к саммиту БРИКС. Оно состоит из пяти зданий, два из них возвели по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.