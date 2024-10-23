Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Второй день саммита БРИКС в Казани

Итоги второго дня саммита БРИКС в Казани — 23 октября 2024 года

В Казани на саммите БРИКС страны объединения приняли Казанскую декларацию. Ее планируют распространить в ООН как общий документ стран БРИКС. В декларации участники объединения поблагодарили Россию за проведение Игр БРИКС.

23 октября на казанский саммит БРИКС прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Их встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Лидеры стран попробовали татарский чак-чак. Александр Лукашенко поцеловал каравай. Рустам Минниханов подарил жене турецкого президента Эмине Эрдоган букет цветов.

Сегодня также прилетели президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В 42 пункте Казанской декларации группа стран в составе БРИКС призвала отменить запрет за получение среднего и высшего образования девочками в Афганистане. Ужесточение прав женщин в стране произошло на фоне прихода власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).

На расширенном заседании саммита БРИКС президент России Владимир Путин предложил открыть зерновую биржу объединения. В перспективе на ее основе рассматривается создание товарной биржи.

Интернет-инфраструктура саммита БРИКС в Казани подверглась кибератакам мощностью более 40 гигабайт в секунду. Отмечается, что атаки были в разы сильнее, чем на ранее проводимых Россией мероприятиях.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС пригласил страны объединения присоединиться к кодексу этики в области искусственного интеллекта. Его цель – регулировать технологии ИИ и предотвратить их противоправное использование.

Для встречи гостей казанского саммита БРИКС подготовили 65 порций чак-чака общим весом 130 кг. Чак-чак и каравай могли попробовать прибывшие главы государств и представители иностранных делегаций.

23 октября в Казани общественный транспорт вернулся к работе в привычном режиме. В городе вводили ограничения на движения транспортных средств. Троллейбусы по 4 маршрутам возобновили движение.

В Казани проект гостиничного комплекса рядом с мостом «Миллениум» получил положительное заключение. Здание построили к саммиту БРИКС. Оно состоит из пяти зданий, два из них возвели по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...