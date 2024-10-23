Для гостей саммита БРИКС в Казани приготовили 130 кг чак-чака

Для встречи гостей казанского саммита БРИКС подготовили 65 порций чак-чака общим весом 130 кг. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

«Хлеб-соль и чак-чак — это неотъемлемая часть теплого гостеприимства в Республике Татарстан»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Чак-чак могли попробовать прибывшие главы государств и представители иностранных делегаций. Также в международном аэропорту Казани гостям саммита предлагали попробовать каравай.

Диана Соловьёва