Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в фотохост-агентстве brics-russia2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казань прибыл премьер-министр Вьетнама для участия в саммите БРИКС

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024 В Казань прибыл премьер-министр Вьетнама для участия в саммите БРИКС

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024

Премьер-министра Вьетнама угостили чак-чаком и встретили хлебом и солью.

По информации ТАСС, Фам Минь Тинь возглавил вьетнамскую делегацию, в состав которой вошли заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, заместитель министра национальной обороны Во Минь Лыонг и др. Участие Вьетнама в саммите поспособствует продвижению имиджа мирного, сотрудничающего, развитого, динамичного и инновационного Вьетнама.

Диана Соловьёва