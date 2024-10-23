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В Казань прибыл премьер-министр Вьетнама для участия в саммите БРИКС

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в фотохост-агентстве brics-russia2024.

В Казань прибыл премьер-министр Вьетнама для участия в саммите БРИКС

В Казань прибыл премьер-министр Вьетнама для участия в саммите БРИКС

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024

В Казань прибыл премьер-министр Вьетнама для участия в саммите БРИКС

Фото: Фотохост-агентство brics-russia2024

Премьер-министра Вьетнама угостили чак-чаком и встретили хлебом и солью.

По информации ТАСС, Фам Минь Тинь возглавил вьетнамскую делегацию, в состав которой вошли заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, заместитель министра национальной обороны Во Минь Лыонг и др. Участие Вьетнама в саммите поспособствует продвижению имиджа мирного, сотрудничающего, развитого, динамичного и инновационного Вьетнама.

Диана Соловьёва

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