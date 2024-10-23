Гостиничный комплекс у «Миллениума» получил положительное заключение экспертизы
Проект строительства гостиничного комплекса, апартаментов и офисов вблизи моста «Миллениум» получил положительное заключение. Оно опубликовано на сайте единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).
Гостиничный комплекс у «Миллениума» получил положительное заключение экспертизы
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Новый гостиничный комплекс рядом с мостом «Миллениум» был построен к саммиту БРИКС и состоит из пяти зданий, два из которых возведены по поручению раиса Татарстана. Строительством занималось ООО «Специализированный застройщик БРИКС», дочерняя компания «Татлизинга», конечным владельцем которой является Минстрой Татарстана.
Работы начались в марте и завершились перед началом саммита. Архитектурно-градостроительную концепцию комплекса разработал российский архитектор Сергей Скуратов.