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Городской транспорт Казани возвращается к обычному режиму работы

С 23 октября общественный транспорт Казани возвращается к работе в привычном режиме. Троллейбусы возобновили движение по своим прежним маршрутам, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Ограничения в центре города сняты, за исключением участка дороги возле Казанской ратуши и местного проезда на улице Петербургской. Однако возможны кратковременные перекрытия на отдельных участках при необходимости.

22 октября, в связи с проведением саммита БРИКС и ограничениями движения, были закрыты троллейбусные маршруты № 2, 3, 5 и 7. Троллейбусный маршрут № 8 временно следовал до остановки «Сквер им. Г. Тукая».

Анар Зейналов

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