Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для саммита БРИКС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС. В международном аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В августе Азербайджан официально подал заявку на вступление в организацию.

Ранее на двусторонней встрече в Кремле президенты России и Азербайджана обсудили развитие совместных проектов. Владимир Путин отметил, что за последние годы в повестке появились интересные инициативы в энергетике и инфраструктуре. «Все проекты перспективные, реальные и живые. Отношения развиваются позитивно: $4,3 млрд — торговый оборот, $4,5 млрд — наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику», — добавил президент РФ.

Анар Зейналов