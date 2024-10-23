В Казанской декларации выразили благодарность России за проведение Игр БРИКС

В пункте 54 Казанской декларации участники объединения выразили благодарность России за проведение Игр БРИКС.

«Мы придаем большое значение вкладу БРИКС в налаживание спортивных связей между странами БРИКС, включая массовый молодежный, студенческий спорт, спорт в школах, высокоприоритетные виды спорта, паралимпийский спорт, национальные и традиционные виды спорта»,— говорится в документе.

Казанская декларация была принята главами стран-участниц объединения по итогам двух заседаний саммита БРИКС. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в декларации содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.

С 12 по 23 июня в Казани прошли спортивные соревнования стран БРИКС. На организацию спортивных мероприятий выделили 1,2 млрд руб.: из бюджета Республики Татарстан было выделено около 200 млн руб., федеральная субсидия составила порядка 1 млрд руб., вклад спонсоров составил около 100 млн руб.

Абсолютным победителем Спортивных игр стран БРИКС — 2024 стала сборная России. Российские спортсмены завоевали 509 медалей, в том числе 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую. Второе место заняла сборная Белоруссии, а третье — сборная Китая. Всего белорусские и китайские спортсмены завоевали 247 и 62 медали соответственно.

Подробнее об Играх читайте в материале «Игры кончились».

Зарина Акбирова