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Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Казань на саммит БРИКС. Его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов в международном аэропорту, сообщили в пресс-службе главы республики.

Планируется, что в 17:00 начнутся переговоры турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят строительство новых атомных электростанций и газового хаба в Турции, а также перспективы торговли в национальных валютах.

В сентябре Турция направила официальную заявку на вступление в БРИКС. Решение по заявке Турции на вступление страны в БРИКС будет приниматься всем межгосударственным объединением.

Ранее в Казань прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Диана Соловьёва

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