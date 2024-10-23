Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань для саммита БРИКС

В Казани встретили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который прибыл для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Его приезд был инициирован приглашением президента России.

Господин Токаев примет участие в заседаниях формата «БРИКС плюс». Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что республика не планирует подавать заявку на вступление в БРИКС, несмотря на полученные предложения. По его словам, Казахстан на данный момент считает более важным участие в ООН, которая остается универсальной платформой для обсуждения актуальных международных проблем.

В то же время председатель правозащитного движения в Киргизии Турсунбек Акун сообщил, что планирует обратиться к президенту Киргизии Садыру Жапарову с просьбой рассмотреть вариант подачи заявки на вступление в БРИКС. «Я сюда приехал, чтобы поддержать БРИКС, потому что БРИКС — это надежда всего земного шара»,— рассказал Акун «Ъ Волга-Урал».

Анар Зейналов