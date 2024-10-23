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Группа БРИКС призвала отменить запрет на получение девочками образования в Афганистане

Группа БРИКС призвала отменить запрет за получение девочками среднего и высшего образования в Афганистане. Призыв к властям Афганистана опубликован в 42 пункте Казанской декларации, которую приняли главы стран-участниц объединения по итогам двух заседаний саммита БРИКС в Казани.

Также в документе отмечается призыв к принятию в Афганистане «поддающихся контролю мер для недопущения использования территории Афганистана террористами» и подчеркивается «необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей различных этнических групп».

«Выступаем за независимый, единый и мирный Афганистан, свободный от терроризма, войны и наркотиков»,— подчеркнули в декларации.

Ужесточение прав женщин в Афганистане произошло на фоне прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) после окончательного ухода американских войск из страны.

В мае 2024 года Владимир Путин назвал талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) законной властью в Афганистане и призвал выстраивать с ними отношения, а в октябре стало известно, что власти России объявят об исключении движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористических организаций в ближайшее время.

В сентябре талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) отправили письмо с заявкой на участие в казанском саммите в качестве наблюдателя. Вчера стало известно, что это письмо до сих пор на рассмотрении.

Зарина Акбирова

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