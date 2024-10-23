Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита

Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию XVI саммита объединения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС.

«К нашему утверждению подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу», — отметил президент России.

Владимир Путин также отметил, что декларацию планируется распространить в ООН как общий документ стран БРИКС.

Влас Северин