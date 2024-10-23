Владимир Путин пригласил страны БРИКС присоединиться к кодексу этики в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС пригласил государства БРИКС присоединиться к кодексу этики в области искусственного интеллекта.

«Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель — регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования»,— отметил Владимир Путин.

Целью данного кодекса является регулирование технологий искусственного интеллекта, включая предотвращение их незаконного использования. В России деловое сообщество уже приняло этический кодекс в этой области.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что сейчас начинается новая ступень научно-технической революции и странам БРИКС нужно развивать и улучшать производственные возможности.

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с другими странами в области инноваций и развивать возможности искусственного интеллекта.

Влас Северин