Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Таджикистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Президент Таджикистана прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

В рамках саммита пройдет формат БРИКС-аутрич, который предполагает приглашение лидеров соседних стран к заседанию в председательствующем государстве. Основная тема обсуждения в этом формате — «БРИКС и Глобальный Юг — совместное строительство лучшего мира».

Сегодня утром пресс-служба главы Таджикистана сообщила, что господин Рахмон вылетел в Казань для участия в саммите БРИКС.