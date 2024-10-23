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В Казань прибыл президент Туркменистана для участия в саммите БРИКС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Лидера государства встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Самолет, на котором летел президент Туркменистана, приземлился около 15:25. Сердара Бердымухамедова на казанский саммит пригласил президент России Владимир Путин. Президент Туркменистана попробовал татарский чак-чак.

Ранее в Казань для участия в саммите глав государств прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Диана Соловьёва

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