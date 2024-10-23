Президент ОАЭ прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел на саммит БРИКС в Казани. В международном аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Рустам Минниханов поприветствовал Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и напомнил ему о недавнем визите в Москву. Президент ОАЭ был в столице России 20 октября с официальным визитом. Как сообщали РИА Новости, между ним и президентом России Владимиром Путиным был запланирован ужин в Ново-Огарево с обсуждением текущих вопросов.

ОАЭ вступили в БРИКС 1 января по итогам прошлого саммита в ЮАР.

Диана Соловьёва