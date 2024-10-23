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Александр Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на саммит БРИКС в Казани. Его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов в аэропорту города. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Президент Белоруссии попробовал чак-чак. Рустам Минниханов предложил Александру Лукашенко «попробовать немножко».

«Сказал «немножко». Нет что бы сказал две съесть по дружбе», - сказал президент Белоруссии.

Александра Лукашенко пригласил президент России Владимир Путин для участия в заседаниях в формате «БРИКС плюс». Ранее сообщалось, что у лидера Белоруссии запланирована широкая программа международных контактов на саммите объединения.

Диана Соловьёва

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