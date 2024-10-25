У Саши Зорина есть лекарство!

18 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Пермь» мы рассказали историю десятилетнего Саши Зорина из Пермского края («Во второй раз», Наталья Волкова). У мальчика рецидив острого лимфобластного лейкоза. Единственная возможность спасти Сашу — провести трансплантацию костного мозга. Но для подготовки к ней требуется дорогое лекарство, которого в больнице нет. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 103 882 руб.) собрана. Александра, мама Саши, благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саша Зорин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Саша Зорин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 18 октября 14 581 читатель rusfond.ru, “Ъ”, телезритель ГТРК «Пермь», «Кострома», «Владимир», «Ярославия», «Томск», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 22 детям на 59 669 138 руб.