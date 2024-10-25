Андрей Елисеев живет с родителями в Челябинске. У него грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Искривленная грудная клетка сдавливает сердце и легкие, мальчик задыхается, боль в спине становится нестерпимой. Московские врачи готовы прооперировать Андрея по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), такая операция позволит распрямить позвоночник, сохранив при этом его гибкость и подвижность. Сделать ее нужно срочно, так как Андрей растет и искривление усиливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей надеется, что операция поможет осуществить его мечту — вернуться к занятиям спортом, походам в горы, общению с друзьями

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Андрей надеется, что операция поможет осуществить его мечту — вернуться к занятиям спортом, походам в горы, общению с друзьями

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

На этой неделе у Андрея был день рождения. Именно в этот день принято загадывать самые заветные желания. Но Андрей уже не маленький, он понимает: чтобы желание исполнилось, мало просто захотеть — нужно приложить усилия. Согласиться на фотосъемку для статьи ему было очень трудно. Ведь ни с кем, кроме самых близких, он никогда не делился подробностями своего состояния, изо всех сил через боль «держал спину» и скрывал горб под широкими футболками.

— «Но если надо, значит, надо», он всегда так говорит, когда особенно больно или тяжело,— рассказывает Елена, мама Андрея.

А еще Андрей не суеверный, он не считает, что желание в день рождения надо скрывать, чтобы оно сбылось.

Конечно, больше всего он хочет стать здоровым!

Но у него есть и еще одно, запасное желание, а вернее, мечта. Андрей очень хочет пойти в горы. В Челябинской области красивые горы, Уральские, жаль только, невысокие. Но главное — начать, а потом можно и выше подняться, и все получится. Этому Андрея научил спорт, в который он, правда, попал случайно.

— В четыре года сын стал часто простужаться и болеть бронхитами, а потом у него началась астма. Тогда врачи нам и посоветовали найти какую-то активность для укрепления здоровья,— вспоминает Елена.— Чего он только не перепробовал! И плавание, и велосипед, и волейбол. Даже на флейте одно время учился играть. Это хоть и не спорт, но развивает легкие. А потом попробовал конькобежный спорт и по-настоящему увлекся.

Тут-то у Андрея началась очень яркая жизнь: сборы, соревнования, первые победы. Но главной стала победа над болезнью — астматические приступы прекратились, мальчик вышел в ремиссию.

В 12 лет Андрей резко вырос — за год вытянулся сразу на одиннадцать сантиметров. Сам он этому очень радовался, а вот тренер — нет. Он заметил, что мальчик стал сильно сутулиться, и отправил его к врачу. Ортопед поставил диагноз «сколиоз 2-й степени». Андрей поначалу не сильно переживал:

— Главное, что мне разрешили продолжать заниматься спортом! Пусть и в специальном корсете, который нужно было носить по 20 часов в сутки, я бы и круглые сутки его носил — лишь бы помогло!

О своей болезни он не рассказывал одноклассникам и не просил поблажек у учителей и тренера, хоть сидеть за партой было и тяжело, и больно, а гонять на коньках — вдвойне больнее. Мешковатые футболки еще могли скрывать искривленную спину. Но недолго. К 13 годам стал заметен горб справа, перекос линии плеч и таза. А еще начались нарушения сердечного ритма и перепады давления. Заниматься спортом Андрею запретили. Общался с друзьями он все реже. Одиночество, боль, инвалидность — как все это пережить подростку?

— Я тогда ожидала чего угодно — депрессии, слез, но Андрей меня удивил. Он упорно выполнял все рекомендации врачей и надеялся на лучшее,— рассказывает Елена.— А когда из-за сильных болей не мог пойти на уроки, то просил: «Напиши учителям, только, пожалуйста, без подробностей!»

Физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, корсет уже не помогали. Через два года сколиоз достиг 4-й степени. Челябинские врачи могли предложить только консервативное лечение, которое не давало результата, и рекомендовали обратиться к московским специалистам. Елена нашла информацию о Клиническом госпитале на Яузе, где проводят операции по новой передовой технологии, она позволяет исправить искривление позвоночника, сохранив его подвижность, и вернуть нормальное качество жизни. Это и есть главное желание Андрея. Снова заниматься спортом, пойти в горы, общаться с друзьями — все это можно сформулировать короче: вернуть себе свою жизнь.

Вот только стоит операция больше двух миллионов рублей, для родителей мальчика деньги немыслимые.

Давайте спасем Андрея! Все вместе мы сможем вернуть ему полноценную и счастливую жизнь.

Оксана Пашина, Челябинская область