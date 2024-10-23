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«Стройтэк» за 2,13 млрд достроит здание суда в Екатеринбурге к весне 2025 года

«Управление капитального строительства Екатеринбурга» заключило контракт с АО «Строительная компания "Стройтэк"» на достройку здания суда в Академическом районе за 2,13 млрд руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Здание суда в Академической районе Екатеринбурга достроит компания "Стройтэк" за 2,13 млрд рублей

Здание суда в Академической районе Екатеринбурга достроит компания "Стройтэк" за 2,13 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Здание суда в Академической районе Екатеринбурга достроит компания "Стройтэк" за 2,13 млрд рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Планируется, что здание суда в границах проспекта Академика Сахарова — ул. Вильгельма де Геннина — р. Патрушихи в Академическом районе будет достроено к концу февраля 2025 года.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что работы по строительству здания суда в Академическом районе завершены наполовину: возведен каркас здания, выполнены отделочные работы, начата отделка внутренних помещений: штукатурка стен, стяжка полов.

Строительство нового комплекса судебных зданий высотой три и четыре этажа началось в ноябре 2023 года. В них размесятся 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний. Региональные власти направили на возведение суда 970 млн руб.

Анастасия Таначева

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