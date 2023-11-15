В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство здания суда

В Екатеринбурге в Академическом районе началось строительство нового комплекса судебных зданий, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Комплекс будет состоять из двух зданий, в которых разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов судебных заседаний. Его возведут в границах пр. Академика Сахарова — ул. Вильгельма де Геннина — реки Патрушихи. Строительство завершится в марте 2025 года.

Старт строительству дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Возведение нового объекта положит начало созданию целого административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление соцполитики и другие необходимые для комфортной жизни людей и функционирования района организации.

Закон о создании Академического районного суда в Екатеринбурге подписал президент России Владимир Путин в июле 2023 года. Согласно сайту «Госзакупки», на строительство судебного комплекса администрация города готова выделить 945,7 млн руб.

Анастасия Таначева

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