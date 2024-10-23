«Последним по времени объектом токенизации стала картина "Венера и Амур"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о реставрации работы художника немецкого Возрождения Лукаса Кранаха Старшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный Эрмитаж Фото: Государственный Эрмитаж

Я опять возвращаюсь к идеям по токенизации художественных мероприятий, в частности, рассказываю о применении арт-токенов в реставрационном деле. Это уже ставшая популярной история о том, что Государственный Эрмитаж совместно с компанией «Интеррос» придумал делить на частички-токены фондовые работы, нуждающиеся в реставрации, продавать цифровые права на них, а полученные средства вкладывать в следующие объекты.

Последним по времени объектом токенизации стала картина знаменитого художника немецкого Возрождения Лукаса Кранаха Старшего. Работа «Венера и Амур», написанная в 1509 году, поступила в собрание Эрмитажа из дрезденской коллекции фон Брюля еще в 1769-м. Изначально она была написана маслом на доске, однако состояние панели уже в середине XIX века заставило провести ее первую серьезную реставрацию. Эрмитажный специалист перевел тогда работу с дерева на холст (существует такой сложнейший процесс реставрационного вмешательства). Вот что об этом говорится в смете реставратора Федора Табунцова от 10 мая 1850 года, хранящейся в фондах музея: «№358 Луки Кранаха "Венера с купидоном" 24 фута. Переложить, снять лак и живописные исправления. Серебром 101 руб. 64 коп.».

Вот как описывалось состояние полотна до начала последней, токенизированной реставрации: «Старые записи широко перекрывают авторский красочный слой на фоне, а также видны в нижней части на изображении стоп Венеры и почве. Значительный слой пожелтевшей покровной смолы искажает подлинный колорит и скрывает фактуру произведения».

В результате, и это видно на сравнительных снимках до и после, полотно значительно высветлилось. Правая нога богини получила совсем другой поворот, выявились ранее забитые лаком заклепки на колчане маленького бога. Все эти изменения, равно как и процесс реставрационного раскрытия полотна и его нынешнее состояние, доступны владельцам токенов с «Венерой и Амуром». А полученные средства уже направлены на следующее мероприятие — реставрацию китайского зеркала и туалетного столика, принадлежавших императрице Екатерине II.