Спикер СФ раскритиковала мэра Екатеринбурга за работу общественного транспорта

Председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала главу Екатеринбурга Алексея Орлова «почаще пользоваться общественным транспортом». Спикер озвучила предложение во время пленарного заседания верхней палаты парламента. «Попробуйте уехать с "Гринвича" (торгово-развлекательный центр.— "Ъ-Урал"). Почаще пытайтесь залезть в перезаполненный транспорт, но с "Гринвича" обязательно проедьте по маршруту»,— призвала она градоначальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госпожа Матвиенко пояснила, что проблема работы общественного транспорта в Свердловской области является наиболее острой. «Многочисленные обращения: длительные ожидания общественного транспорта, нерегулярный график движения, давка в салонах, неудовлетворительное состояние автопарка, нехватка водителей, необходимость строительства второй ветки метро, это мечта жителей Екатеринбурга, не простая»,— добавила она.

Одну из жалоб жительницы Екатеринбурга Валентина Матвиенко зачитала членам СФ и делегации из Свердловской области. «Вчера пыталась уехать с "Гринвича", казалось, центр города, много транспорта, но ждала автобус 25 минут, приехал битком набитый, не влезла, во второй не влезла, в третий не влезла, потом на электронном табло написали, что следующий придет через 45 минут. Я пошла на трамвай, его пришлось ждать 25 минут. Просто ужас, возможно, это эмоциональная реакция и не все точно, но хотелось бы, чтобы такого не было»,— подчеркнула спикер.

Напомним, жители Екатеринбурга неоднократно жаловались на работу общественного транспорта в городе. В марте Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа, позже ее полноценное начало было перенесено на 1 октября. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое. В рамках изменений власти увеличил штраф за безбилетный проезд и внесли изменения в бюджет города. На заключение брутто-контрактов направят 900 млн руб. областных средств, для заключения концессионного соглашения на приобретение 80 трамваев — 85 млн руб. В 2025 году на покупку 50 троллейбусов предусмотрено 750 млн руб. Однако в конце сентября господин Орлов сообщил о переносе срока перевода всех перевозчиков на брутто-контракты для реализации транспортной реформы.

Василий Алексеев