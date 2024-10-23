Квартальная прибыль Starbucks упала на 25%

Американская сеть кофеен Starbucks отчиталась о предварительных результатах четвертого квартала и всего финансового года, которые оказались ниже, чем ожидалось. В связи с этим компания намерена пересмотреть сделанные ранее прогнозы на 2025 финансовый год. Окончательные результаты квартала и года Starbucks представит 30 октября.

Как следует из отчетности компании, квартальные чистые продажи упали на 3% и составили $9,1 млрд. Скорректированная прибыль на одну акцию упала на 25%, до $0,8. При этом аналитики, опрошенные LSEG, ожидали чистую прибыль на уровне $9,38 млрд, а прибыль на акцию — $1,03. Третий квартал подряд у Starbucks падают продажи в кофейнях, работающих не менее одного года. Компания объясняет это слабым спросом в Северной Америке, крупнейшем для нее рынке, и в Китае.

В США в минувшем квартале продажи в кофейнях, работающих не менее года, упали на 6%, стоимость среднего чека выросла на 4%, поток посетителей сократился на 10%. В Китае продажи в кофейнях упали на 14%, что, по мнению руководства Starbucks, объясняется высокой конкуренцией на этом рынке, изменяющей поведение потребителей. По итогам всего 2024 финансового года, завершившегося 29 сентября, продажи в кофейнях, работающих не менее года, упали на 2%, консолидированная чистая прибыль выросла на 1%, до $36,2 млрд, доход на акцию упал на 8%, до $3,31.

По словам главы Starbucks Брайана Никкола, результаты квартала «очевидным образом показывают, что нам необходимо фундаментально изменить стратегию, чтобы вернуться к росту». Господин Никкол отмечает, что этим сейчас компания и занимается, выполняя разработанный недавно план «Обратно к Starbucks». План предусматривает улучшение качества кадров, облегчение работы для бариста, упрощение системы онлайн заказов, пересмотр меню и т. п. Руководство считает все существующие проблемы «очень поправимыми» и уверено в том, что у компании есть «значительные силы для их решения». После публикации отчетности акции Starbucks на бирже Nasdaq упали почти на 5%.

Алена Миклашевская