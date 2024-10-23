Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Утиные фермы» в Челябинской области вновь выставили на торги

Конкурсный управляющий ООО «Утиные фермы», объявленного банкротом в 2019 году, вновь выставил на торги имущество предприятия. В прошлый раз компанию продавали за 308,5 млн руб., теперь цена составляет 850 млн руб., указано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Новый аукцион конкурсного управляющего обязал организовать суд. Торги проводятся между ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» и ООО «Куриное царство», имеющими право преимущественного приобретения, но также на них могут заявиться иные лица, которые внесут задаток в размере 15 млн руб. Шаг аукциона составляет 20 млн руб. Сами торги пройдут 30 октября.

Имущественный комплекс «Утиных ферм» пытались продать шесть раз, но на торги никто не заявлялся. В первом конкурсе начальная цена составляла 726 млн руб., в шестом — 390,3 млн руб. С седьмой попытки, в марте 2023 года, удалось определить победителя торгов, им стал «Ресурс плюс» (Уфа), предложивший за актив 308,5 млн руб. Однако договор купли-продажи заключили с фермером Курбонжоном Джамоловым, имевшим преимущественное право, он выращивает зерновые в Красноармейском районе. В мае этого года суд признал данный контракт недействительным.

Виталина Ярховска

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...