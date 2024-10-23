«Утиные фермы» в Челябинской области вновь выставили на торги

Конкурсный управляющий ООО «Утиные фермы», объявленного банкротом в 2019 году, вновь выставил на торги имущество предприятия. В прошлый раз компанию продавали за 308,5 млн руб., теперь цена составляет 850 млн руб., указано в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Новый аукцион конкурсного управляющего обязал организовать суд. Торги проводятся между ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» и ООО «Куриное царство», имеющими право преимущественного приобретения, но также на них могут заявиться иные лица, которые внесут задаток в размере 15 млн руб. Шаг аукциона составляет 20 млн руб. Сами торги пройдут 30 октября.

Имущественный комплекс «Утиных ферм» пытались продать шесть раз, но на торги никто не заявлялся. В первом конкурсе начальная цена составляла 726 млн руб., в шестом — 390,3 млн руб. С седьмой попытки, в марте 2023 года, удалось определить победителя торгов, им стал «Ресурс плюс» (Уфа), предложивший за актив 308,5 млн руб. Однако договор купли-продажи заключили с фермером Курбонжоном Джамоловым, имевшим преимущественное право, он выращивает зерновые в Красноармейском районе. В мае этого года суд признал данный контракт недействительным.

Виталина Ярховска