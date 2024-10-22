В Сочи на трассе А-147 столкнулись четыре машины

Утром во вторник, 22 октября, в Сочи произошла массовая авария. Столкнулись четыре машины, сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что на развязке Виноградная — Донская трассы А-147 внедорожник «Тойота» врезался в «Киа». От удара автомобиль по инерции проехал вперед и столкнулся с другой «Тойотой». Последняя легковушка продвинулась дальше и врезалась в ВАЗ-2107.

По данным правоохранительных органов, в аварии пострадал пассажир «Киа». Полиция проводит проверку.

«Ъ-Сочи» писал, что в Центральном районе курорта водитель BMW сбил 16-летнюю девочку-пешехода. Пострадавшую госпитализировали.

Мария Удовик