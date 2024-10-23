Работникам АПК предложили дать право раннего выхода на пенсию

Фракция «Справедливая Россия—За правду» (СРЗП) внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении пенсионного возраста для работников агропромышленного комплекса, пишут «Известия». Занятым в этой отрасли мужчинам будет предложено давать право на отдых в 60 лет, женщинам — в 55 лет.

Парламентарии обосновали предложение тем, что работники сельскохозяйственной отрасли вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, способствуют укреплению технологической независимости агропромышленного сектора. Лидер СРЗП Сергей Миронов назвал несправедливым наличие права на ранний уход на пенсию в 50 лет только у женщин, которые работали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве.

Авторы инициативы также отметили, что работники АПК должны иметь пенсионные права, аналогичные тем, которыми наделены представители силовых структур и сотрудники оборонных предприятий.

В настоящее время пенсионный возраст в России составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.