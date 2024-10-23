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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 23 октября

Президент Владимир Путин проведет в Казани на полях саммита БРИКС двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Эфиопии Абием Ахмедом, не исключены и другие встречи.

В Казани премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита БРИКС в Казани проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Совет федерации собирается на заседание.

Госдума проведет пленарное заседание.

В Москве состоится заседание ЦИК России. В повестке среди прочего вопрос о проекте концепции развития ГАС «Выборы» до 2030 года.

Конституционный суд России проведет слушание дела о проверке конституционности подпункта 5 пункта 3 статьи 39, пункта 1 статьи 41, пунктов 1 и 2 статьи 248, пунктов 1 и 2 статьи 249, а также пункта 1 статьи 346.15 Налогового кодекса РФ по запросу Верховного суда РФ.

Верховный суд рассмотрит жалобу на решение приговорить к пожизненному сроку бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрит жалобу журналиста Михаила Зыгаря (объявлен иностранным агентом) на отказ исключить его из реестра.

Арбитражный суд в Калининграде проведет заседание по коллективному иску миноритарных инвесторов Yandex N.V.

Арбитражный суд Астраханской области проведет предварительное судебное заседание по иску ООО «Вимар Оффшор» к ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на 672,5 млн руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск «Русхимальянса» к германскому банку Commerzbank о запрете продолжать разбирательства за рубежом.

В Екатеринбурге суд области проведет заседание по делу в отношении жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова, который был задержан в апреле 2023 года в результате спецоперации ФСБ и обвиняется в передаче спецслужбам Украины за денежное вознаграждение сведений военно-технического характера.

Суд в Москве рассмотрит дело о разделе совместно нажитого имущества голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии.

С 23 по 30 октября Абхазия приостановит пропуск людей через государственную границу с Грузией «в связи с возможными провокациями радикальных сил на период проведения парламентских выборов в Грузии».

В Пенсильвании состоится выступление кандидата в президенты страны от Демократической партии Камалы Харрис перед аудиторией с ответами на вопросы в формате «таунхолл».

В Будапеште запланировано выступление премьер-министра Виктора Орбана на открытой площадке по случаю годовщины событий 1956 года.

В Никосии запланирован первый раунд стратегического диалога Кипр—США.

В Женеве состоится Генассамблея Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

В Вашингтоне откроется встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20.

Банк Канады объявит уровень процентных ставок на ближайшее время.

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