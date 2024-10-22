На сайте онлайн-библиотеки Flibusta появилось сообщение о смерти основателя

На сайте пиратской онлайн-библиотеки Flibusta появилось сообщение о смерти основателя сервиса Stiver (его реальное имя неизвестно). В сообщении говорится, что он принял решение об эвтаназии, один из видов которой разрешили в Германии. Ранее у основателя Flibusta было выявлено онкологическое заболевание.

В опубликованном сообщении говорится, что 20 октября Stiver должны были ввести смертельную дозу тиопентала (средство для наркоза), и, если от него не появится сообщения на следующий день, «значит, сработало». В таком случае основатель пиратской библиотеки просил опубликовать сообщение и прекратить все сборы на его лечение.

Конституционный суд Германии в 2020 году признал право граждан на добровольную эвтаназию. Ее может осуществить представитель коммерческой медицинской организации или любой практикующий врач.

В конце сентября основатель Flibusta сообщил, что находится в больнице с«неприличных размеров глиобластомой». Он уточнил, что болезнь неизлечима и онлайн-библиотека вскоре прекратит существование после его смерти. На прошлой неделе, 19 октября, он заявил, что сервера были оплачены на неопределенный срок.

Пиратская онлайн-библиотека работает с 2009 года. На сайте бесплатно публикуют электронные версии книг на разных языках. В апреле 2016 года из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке портала, а также ограничил доступ к двум копиям Flibusta.