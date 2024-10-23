Ящик с цифрами для робота-бюрократа

Правительство намерено снизить административную нагрузку на регионы, оптимизировав процесс предоставления ими отчетности федеральному центру. Для разработки технологии Минцифры предложило провести эксперимент, в рамках которого субъекты РФ будут предоставлять данные единожды, а отчеты будут формироваться автоматически в государственной информсистеме «Управление». Участниками «пилота» в качестве заказчиков станут Минздрав, Минтруд, Минстрой и Минсельхоз, из регионов к участию в эксперименте Минцифры рекомендовало Москву, Московскую область и Краснодарский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Максут Шадаев по поручению премьера Михаила Мишустина и под контролем его заместителя Дмитрия Григоренко экспериментирует с автоматической подготовкой отчетности из пула региональных данных

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Минцифры Максут Шадаев по поручению премьера Михаила Мишустина и под контролем его заместителя Дмитрия Григоренко экспериментирует с автоматической подготовкой отчетности из пула региональных данных

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по оптимизации предоставления отчетности регионами в федеральные органы исполнительной власти. Предполагается, что «пилот» стартует со дня вступления в силу документа и завершится 26 декабря 2025 года. Как отмечается в тексте проекта, разработанного по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, эксперимент призван оптимизировать и повысить эффективность формирования и предоставления данных в электронной форме, исключить дублирование административных процедур, а также снизить трудозатраты при подготовке информации.

Как уточнили “Ъ” в Минцифры, регионы регулярно предоставляют федеральным органам власти различные отчеты. Оптимизация процесса позволит исключить параллельное внесение идентичной информации в информационные системы и автоматизировать составление отчетов, отметили в ведомстве.

В настоящее время подготовка отчета требует значительных трудозатрат в связи с фактически ручным сбором информации, ее подготовкой и проверкой, отмечают в аппарате курирующего цифровизацию госуправления вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Сократить нагрузку на регионы Минцифры предполагает за счет однократного предоставления данных через единую систему отчетности. Она, в свою очередь, потребует унификации требований госорганов к региональной отчетности.

Экспериментальные отчеты будут создаваться в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (она, напомним, в паре с ГИС «Электронный бюджет» выступает центром проектного управления Белого дома). Основой станут цифры из витрин данных (интерфейсы автоматизированного взаимодействия ведомств) федеральных и региональных участников эксперимента, а также витрины данных «Национальной системы управления данными». Разрабатываемая система также позволит федеральным органам власти иметь гибкий инструмент получения необходимой отчетности по заданным в конструкторе параметрам фактически в онлайн-режиме, отметили в аппарате вице-премьера.

Предполагается, что участниками «пилота» будут Минцифры (координатор эксперимента), Минэкономики (методологическая поддержка), Минфин, Минздрав, Минтруд, Минстрой и Минсельхоз выступят заказчиками формирования отчетности.

Также в состав участников войдут Федеральное казначейство (оператор ГАС «Управление») и Аналитический центр при правительстве. Минцифры рекомендует принять участие в эксперименте правительствам Москвы и Московской области, а также администрации Краснодарского края. Другие регионы также по желанию могут присоединиться к «пилоту».

Как предполагается, заказчик отчетности будет осуществлять поиск необходимого паспорта отчета с указанием необходимых параметров в ГАС «Управление». До 1 февраля 2025 года Минцифры должно определить перечень «экспериментальных» отчетов и план-график проведения «пилота». Ведомство рекомендовало высшим исполнительным органам власти регионов обеспечить создание, настройку и функционирование витрин данных своих ГИС для размещения в них сведений, необходимых для отчетов, а также актуализировать такие данные.

Венера Петрова