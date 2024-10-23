Ящик с цифрами для робота-бюрократа
Белый дом унифицирует сбор данных регионов для автоматизации подготовки отчетности
Правительство намерено снизить административную нагрузку на регионы, оптимизировав процесс предоставления ими отчетности федеральному центру. Для разработки технологии Минцифры предложило провести эксперимент, в рамках которого субъекты РФ будут предоставлять данные единожды, а отчеты будут формироваться автоматически в государственной информсистеме «Управление». Участниками «пилота» в качестве заказчиков станут Минздрав, Минтруд, Минстрой и Минсельхоз, из регионов к участию в эксперименте Минцифры рекомендовало Москву, Московскую область и Краснодарский край.
Глава Минцифры Максут Шадаев по поручению премьера Михаила Мишустина и под контролем его заместителя Дмитрия Григоренко экспериментирует с автоматической подготовкой отчетности из пула региональных данных
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Минцифры разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента по оптимизации предоставления отчетности регионами в федеральные органы исполнительной власти. Предполагается, что «пилот» стартует со дня вступления в силу документа и завершится 26 декабря 2025 года. Как отмечается в тексте проекта, разработанного по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, эксперимент призван оптимизировать и повысить эффективность формирования и предоставления данных в электронной форме, исключить дублирование административных процедур, а также снизить трудозатраты при подготовке информации.
Как уточнили “Ъ” в Минцифры, регионы регулярно предоставляют федеральным органам власти различные отчеты. Оптимизация процесса позволит исключить параллельное внесение идентичной информации в информационные системы и автоматизировать составление отчетов, отметили в ведомстве.
В настоящее время подготовка отчета требует значительных трудозатрат в связи с фактически ручным сбором информации, ее подготовкой и проверкой, отмечают в аппарате курирующего цифровизацию госуправления вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Сократить нагрузку на регионы Минцифры предполагает за счет однократного предоставления данных через единую систему отчетности. Она, в свою очередь, потребует унификации требований госорганов к региональной отчетности.
Экспериментальные отчеты будут создаваться в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (она, напомним, в паре с ГИС «Электронный бюджет» выступает центром проектного управления Белого дома). Основой станут цифры из витрин данных (интерфейсы автоматизированного взаимодействия ведомств) федеральных и региональных участников эксперимента, а также витрины данных «Национальной системы управления данными». Разрабатываемая система также позволит федеральным органам власти иметь гибкий инструмент получения необходимой отчетности по заданным в конструкторе параметрам фактически в онлайн-режиме, отметили в аппарате вице-премьера.
Предполагается, что участниками «пилота» будут Минцифры (координатор эксперимента), Минэкономики (методологическая поддержка), Минфин, Минздрав, Минтруд, Минстрой и Минсельхоз выступят заказчиками формирования отчетности.
Также в состав участников войдут Федеральное казначейство (оператор ГАС «Управление») и Аналитический центр при правительстве. Минцифры рекомендует принять участие в эксперименте правительствам Москвы и Московской области, а также администрации Краснодарского края. Другие регионы также по желанию могут присоединиться к «пилоту».
Как предполагается, заказчик отчетности будет осуществлять поиск необходимого паспорта отчета с указанием необходимых параметров в ГАС «Управление». До 1 февраля 2025 года Минцифры должно определить перечень «экспериментальных» отчетов и план-график проведения «пилота». Ведомство рекомендовало высшим исполнительным органам власти регионов обеспечить создание, настройку и функционирование витрин данных своих ГИС для размещения в них сведений, необходимых для отчетов, а также актуализировать такие данные.