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Коммерсантъ FM
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Казна полнится знаниями

Новая волна цифровизации Белого дома обретает форму

Роль Федерального казначейства как одной из главных IT-служб правительства, реализующей проекты цифровизации госуправления, продолжит расти. Перевод под его контроль всей бюджетной ликвидности и создание цифровой модели управления проектами и рисками уже позволили повысить бюджетную дисциплину и прозрачность госфинансов. Помимо этого, федеральная служба как «держатель» ГАС «Управление» активно встраивается в модель проектного управления Белого дома, взаимоувязывая стратегические цели и их тактическую реализацию. Так, система будет оценивать взаимосвязи параметров нацпроектов с выполнением наццелей и следить за исполнением поручений премьер-министра. Финансовый мониторинг «дотянется» и до региональных госпрограмм, а в работе будут задействованы искусственный интеллект и роботы. Получение службой экспертно-аналитических функций вкупе с расширением баз данных дает правительству еще один инструмент оценки обоснованности и оптимизации расходов.

На новом этапе масштабирования госуправления с опорой на данные цифровые коридоры власти все глубже внедряются в экономику

На новом этапе масштабирования госуправления с опорой на данные цифровые коридоры власти все глубже внедряются в экономику

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На новом этапе масштабирования госуправления с опорой на данные цифровые коридоры власти все глубже внедряются в экономику

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны детали вчерашней встречи главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным — на ней обсуждались планы правительства по расширению участия службы в новой волне информатизации правительства для реализации новых нацпроектов и достижения наццелей за счет расширения цифрового контура исполнительной власти — в том числе поглощения им региональных и муниципальных IT-систем. Согласно этим планам, в цифровой экосистеме правительства готовится расширение функционала и автоматизации рабочих мест в системе взаимодействия проектных офисов, которая является подсистемой ГАС «Управление» — главной информсистемы Белого дома для контроля выполнения и динамической правки нацпроектов. В частности, в системе ГАС «Управление» будут внедряться технологии искусственного интеллекта «для выявления связей между параметрами нацпроектов», оценки влияния их изменений на достижение национальных целей, а также для мониторинга региональных госпрограмм. Также планируется роботизировать «инцидент-менеджмент» — прототип системы «Автоинцидент» развернут в Белом доме уже сейчас и нацелен на оперативное разрешение технических межведомственных проблем и несогласованностей невысокого уровня — системой уже разрешено 4,2 тыс. таких ситуаций.

Напомним, что расширение цифрового контроля правительства над экономикой и бюджетными процессами произошло после назначения нового правительства в мае 2024 года — для этого главе аппарата Белого дома было передано кураторство над Минцифры. В рамках той же работы господин Григоренко получил и контроль над «сборкой» нацпроекта «Экономика данных».

Цель этой работы — новое масштабирование успехов команды Михаила Мишустина по переносу цифровой модели управления из ФНС в правительство.

Теперь ее предполагается распространить еще шире, «втянув» в периметр и «внешние» для правительства IT-системы регионов, муниципалитетов и госкомпаний для автоматического встречного сопоставления их показателей. Цель — организация принятия решений, опирающихся на выверенные данные при одновременном увеличении их объема и детализации.

Иллюстрируя уже реализованные этапы подготовки к «большой цифровизации», глава казначейства перечислил самые важные из них. Так, Белый дом уже замкнул периметр казначейских систем контроля и управления госфинансами («Электронный бюджет», система казначейских платежей, централизованная бухгалтерия, единая система госзакупок и т. д.) и увязал их с системами цифрового управления и проектного офиса правительства. В результате этой работы уровень кассового исполнения вырос с 94,2% в 2019 году до 98,1% в 2023-м. Автоматизация позволила вдвое увеличить скорость перераспределения бюджетных средств: с 50 рабочих дней в 2019 году до нынешних 20. Доходы казначейства от управления ликвидностью также растут: в 2022 году они оцениваются в 541,7 млрд руб., в 2023-м — 696,7 млрд руб., в 2024-м, согласно прогнозу, превысят 1 трлн руб. Полностью в цифровой вид переведена сфера закупок, так что 100% бюджетных проверок проходят в автоматическом режиме. Средний срок оплаты по контракту сократился до с 30 рабочих дней в 2022 году до двух в 2024-м.

«В эпоху технологий система управления бюджетными средствами должна быть быстрой и гибкой. От этого напрямую зависит скорость реакции на изменения в экономике и других сферах жизни страны. Мы видим, что действующая система управления деньгами результативна. Теперь задача — ее донастроить. Для этого упор делаем на оптимизации бизнес-процессов и внедрении цифровых инструментов»,— комментировал вчера доклад Романа Артюхина Дмитрий Григоренко.

В части контроля финансово-бюджетной сферы правительство реализовало весь жизненный цикл проверок в «Электронном бюджете».

При этом с 2022 года по июль 2024-го объем проверок постфактум, то есть по уже свершившимся событиям, оценили в 15,2 трлн руб., нарушений при этом было выявлено на 1,8 трлн руб., а в бюджет удалось вернуть 27,6 млрд руб.

Нацпроект «Экономика данных» может обогатиться искусственным интеллектом

Такие проверки в правительстве считают недостаточными в условиях фронтального роста объемов субсидий и увеличения госстимулирования экономики, так что казначейство расширит объемы превентивного контроля (в ходе анализа пока удалось сократить затраты на 300 млрд руб.). У ФК могут появиться два новых инструмента — наблюдение, то есть невидимый для объекта контроль за счет непрерывного сбора и анализа информации с использованием имеющейся у государства цифровой среды, а также контрольный мониторинг, то есть добровольное раскрытие получателем госсредств своих данных перед казначейством. Законопроект с соответствующими изменениями уже прошел первое чтение в Госдуме в марте 2024 года.

Согласно материалам к встрече (есть у “Ъ”), ведомство представило планы развития по каждому направлению деятельности. Например, в части закупок предстоит перевод в электронный вид закупок малого объема и контрактов с единственным поставщиком, в части бухгалтерского учета — распространение механизма на все организации бюджетной сферы и обеспечение доступа к учетным данным о финансово-хозяйственной деятельности предприятий в онлайн-режиме. Отдельный блок работы связан с выстраиванием закрытого контура в «Электронном бюджете» для усиления контроля за гособоронзаказом (ГОЗ) на фоне роста военных трат. Сейчас уже организован мониторинг цен на продукцию ГОЗ, определены факторы риска завышения цен, результаты наблюдений ежедневно передаются в АП РФ. В планах ФК — автоматизация мониторинга ГОЗ и интеграция системы ведомства с системами Минобороны, Минпромторга, ФНС и головных исполнителей ГОЗ. Все это позволит управлять рисками при исполнении контрактов и не допустить завышения цен.

Накопление в казначействе массива данных о движении финансов требует их осмысления, поэтому в перспективе будут расширены экспертно-аналитические функции ведомства.

Ранее “Ъ” писал, что правительству на постоянной основе требуется объективная и оперативная аналитическая информация о деятельности получателей госсредств, включая экспертную оценку инвестпроектов, мониторинг выполнения госпрограмм — для оценки обоснованности выделенных объемов мер господдержки, выявления причин недостижения результатов или их рисков. Результаты оценки в условиях масштабных задач и ограниченных возможностей бюджета будут востребованы правительством для принятия решений о направлениях госстимулирования.

Диана Галиева, Олег Сапожков

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