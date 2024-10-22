General Motors отчиталась за квартал лучше прогнозов

Сегодня, 22 октября, компания General Motors отчиталась о результатах своей деятельности по итогам третьего квартала. Общая выручка американского автоконцерна достигла $48,8 млрд, что на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года, и выше прогнозов аналитиков, ожидавших $44,6 млрд. Выручка в пересчете на одну акцию составила $2,96, что также больше прогнозов ($2,43).

Продажи в Северной Америке составили 790 тыс. автомобилей, доля рынка — 15,9%, продажи в Китае — 426 тыс. автомобилей, доля рынка — 6,5%. Продажи во всем мире за третий квартал составили 1,48 млн автомобилей, доля рынка — 6,7%.

Компания отметила, что достигла хороших результатов благодаря устойчивому спросу на ее продукцию на ключевых рынках. «Потребительский спрос оказался весьма неплохим для нас,— отметил на пресс-конференции финансовый директор GM Пол Якобсон.— Мы не заметили каких-то изменений к худшему по сравнению с тем, что было несколько кварталов назад».

Благодаря хорошим результатам за третий квартал GM повысила прогноз по годовой прибыли — если раньше она ожидала ее в диапазоне $13–15 млрд, то сейчас — $14–15 млрд. После выхода отчетности акции компании выросли в цене на 9%.

Евгений Хвостик