Заплатите за Содружество

На Самоа 21 октября стартовал саммит Содружества наций — объединения 56 государств, исторически связанных с Великобританией. На мероприятие, которое продлится до 26-го числа, отправился премьер Соединенного Королевства Кир Стармер, для которого встреча с главами правительств бывших британских колоний и доминионов станет своего рода проверкой способностей отстаивать британские интересы на мировой арене. Лейборист, пришедший к власти после 14 лет правления Консервативной партии, хотел бы использовать эту встречу для разговоров о чем-то объединяющем, однако его коллеги ждут от саммита совсем другого. Несмотря на отказ Даунинг-стрит обсуждать их требование к Лондону выплатить некогда порабощенным народам компенсацию за их страдания в прошлом, главы бывших колоний намерены поставить этот вопрос ребром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Самоа готовятся к приезду высоких британских гостей

Фото: Rick Rycroft / AP На Самоа готовятся к приезду высоких британских гостей

Фото: Rick Rycroft / AP

Кир Стармер, ставший премьером Великобритании в июле после 14 лет правления Консервативной партии, по-прежнему находится лишь на пути к тому, чтобы доказать способность лейбористского правительства отстаивать интересы Лондона на мировой арене. Очередной проверкой для него станет саммит Содружества наций, стартовавший 21 октября в островном тихоокеанском государстве Самоа. Для того чтобы встретиться с коллегами из 55 стран, имеющих исторические связи с Соединенным Королевством, господину Стармеру предстояло совершить 36-часовой перелет. В награду британский премьер хотел бы получить демонстрацию единства Содружества и вернуться домой с подтверждением британского лидерства.

В частности, в Лондоне хотели бы обсудить на саммите такие вопросы, как экономическое развитие, эффективное управление, защита окружающей среды, и прочие общие темы. Помогать ему в этом будет и король Карл III, заранее отправившийся в далекое турне.

Однако монарха и премьера на Самоа ждут проблемы.

Дело в том, что члены Содружества, состоящего из бывших колоний, доминионов и протекторатов Соединенного Королевства, хотели бы сделать главной темой саммита возмещение Лондоном материального ущерба за рабство, процветавшее на этих территориях во времена Британской империи.

Поставить этот вопрос перед Лондоном намерены, в частности, все три кандидата на пост председателя Содружества наций — представители Гамбии, Ганы и Лесото. Так, по словам экс-министра торговли Лесото Джошуа Сетипы, претендующего на эту должность, выплата Великобританией репараций бывшим колониям сейчас «привлекает внимание всего мира», а саммит Содружества — лучшее место для принятия «политических обязательств» по данной проблеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский премьер Кир Стармер возле резиденции на Даунинг-стрит, 10

Фото: Mina Kim / Reuters Британский премьер Кир Стармер возле резиденции на Даунинг-стрит, 10

Фото: Mina Kim / Reuters

На самом деле вопрос выплаты Лондоном компенсаций отнюдь не новый. Однако в последние месяцы к нему приковано повышенное внимание. Виной тому — сам Кир Стармер и победа Лейбористской партии на парламентских выборах в Великобритании в июле. За 14 лет в Соединенном Королевстве сменилось несколько консервативных правительств. И каждое из них наотрез отказывалось даже обсуждать вопрос репараций. Появление в Лондоне лейбористского кабинета министров вселило в участников Содружества надежду, что новые британские власти будут отзывчивее своих предшественников и хотя бы согласятся «начать обсуждение восстановления справедливости».

Однако, не дожидаясь прибытия Кира Стармера в Самоа, на Даунинг-стрит постарались сбить нарастающий ажиотаж.

В пресс-службе премьера заявили, что тема выплаты репараций не стоит на повестке дня главы правительства, который не собирается обсуждать подобные вопросы на саммите Содружества за общим столом.

Там, впрочем, добавили, что Лондон не против «продолжать взаимодействие по этим вопросам с партнерами».

Другими словами, в Великобритании дали понять, что проблема выплаты компенсаций бывшим колониям на первом для Кира Стармера и короля Карла III саммите Содружества не должна становиться главной темой. Вместе с тем, в отличие от консерваторов, лейбористы в целом не против поговорить об этом, но только в другом формате и в другое время.

Однако позиция Даунинг-стрит, видимо, не остановит желающих стрясти с Лондона компенсации. Источник агентства Reuters, знакомый с настроениями в объединении КАРИКОМ, насчитывающем 15 стран Карибского бассейна, заявил, что участники Содружества поднимут на саммите вопрос о репарациях — хочет того Великобритания или нет. Как заявил еще в июле премьер Тринидада и Тобаго Кит Роули, КАРИКОМ «очень решительно» выступит с требованиями выплаты компенсаций во время форума на Самоа.

Сторонники такого подхода отмечают, что рабство, распространенное Британской империей во времена колониализма, привело к устойчивому расовому неравенству по всему миру, с которым международное сообщество не может справиться по сей день. Потому, считают они, Лондон и должен финансово вложиться в решение проблемы. Противники же таких выплат настаивают, что современные правительства не должны нести ответственность за ошибки своих предшественников.

Так или иначе, многие понимают, что заставить Лондон просто расстаться с деньгами будет сложно. Вероятно, это понимает и Джошуа Сетипа, который считается фаворитом в гонке за пост председателя Содружества. Политик из Лесото пояснил британской газете Financial Times, что справедливость не может заключаться просто в выдаче бывшим колониям «чеков», которые никогда не смогут полноценно возместить нанесенный в прошлом ущерб. «Возьмем Индию. Если бы Великобритания посчитала, сколько она должна заплатить Индии, я не думаю, что у нее даже нашлось бы столько денег»,— отметил господин Сетипа.

Вместо классических репараций Сетипа предлагает Британии и другим «богатым странам» вложиться в реформу мировой финансовой системы, которая будет включать предоставление «пострадавшим» странам льготных кредитов и грантов.

Примечательно, что дискуссия о том, сколько и кому должна Великобритания за ошибки прошлого, происходит на фоне серьезного сокращения финансовой помощи Лондона странам Содружества на двусторонней основе. Объемы такой поддержки с 2019 года упали с £1,88 млрд до £570 млн.

Алексей Забродин