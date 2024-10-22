Полиция Молдавии расследует более 400 случаев подкупа избирателей на выборах

Молдавская полиция сообщила, что на прошедшем первом туре президентских выборов в стране более 400 человек получили деньги в обмен на свои голоса. Сейчас все они находятся под следствием. Им грозит штраф в размере до 37 500 молдавских леев (около 200 тыс. руб.).

«Большинство подозреваемых сотрудничают со следствием и предоставляют информацию, которая может служить доказательством. В соответствии с законом людей, которые сотрудничают со следствием, освободят от уплаты штрафа»,— говорится в заявлении полиции в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Молдавская полиция также выявила случаи подкупа избирателей на референдуме по евроинтеграции. Утверждается, что деньги в обмен на голоса переводились через российский Промсвязьбанк.

2о октября в Молдавии прошли президентские выборы. Лидером на них стала действующая глава государства Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%. Ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50% голосов. Поэтому ЦИК назначил проведение второго тура на 3 ноября. В стране также прошел референдум по евроинтеграции. За вступление страны в Евросоюз проголосовали 50,46% респондентов.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы и в покупке голосов. Майя Санду также заявляла, что в Молдавии во время выборов якобы действовали связанные с иностранными силами «преступные группировки». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес РФ бездоказательными.

Подробнее о прошедших выборах — в материале «Ъ» «Молдавская европейская дезинтеграция».