Мэрию Уфы обошла ответственность

Две инстанции арбитражного суда отказали конкурсному управляющему уфимского ООО «Трест жилищного хозяйства» Фанилю Юнусову в привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании-банкрота на 257 млн руб. Господин Юнусов полагал, что бывшие руководители предприятия, которое в свое время управляло 143 МКД в Уфе, и столичная администрация, через МУП владевшая компанией, должны ответить по ее долгам. В частности, господин Юнусов вменял им в вину заключение невыгодных сделок и бездействие в получении субсидии из бюджета на капремонт домов. Суды доводы конкурсного управляющего отвергли. Юристы полагают, что в этом нет смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсному управляющему некогда крупной управляющей компании Уфы — ООО «Трест жилищного хозяйства» — Фанилю Юнусову не удалось привлечь к субсидиарной ответственности администрацию Уфы и бывших руководителей компании Айдара Гареева, Ирека Гилемханова и Рифа Фаткуллина.

Мэрия Уфы через МУП «Дирекция по строительству и содержанию в поселке Чесноковка» и АО «Инвестиционное агентство» с 2018 года владела 100% уставного капитала Треста жилищного хозяйства. Пока в сентябре 2021 года ООО, которое управляло 143 многоквартирными домами в Уфе, не было признано банкротом по заявлению ООО «Уфалифт».

В октябре 2023 года Фаниль Юнусов направил в суд ходатайство и привлечении мэрии Уфы и бывших руководителей компании к субсидиарной ответственности в размере 257 млн руб., из которых 94,4 млн руб. — задолженность, включенная в реестр требований кредиторов, а 162,5 млн руб. — текущие расходы.

По мнению конкурсного управляющего, ответчики виноваты в том, что ранее совершали недействительные сделки, не передали ему бухгалтерскую документацию компании, не принимали меры по взысканию дебиторской задолженности на общую сумму 118,1 млн руб., а также не оформили субсидию на капремонт домов в размере 40,6 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии, отказывая в удовлетворении заявления в апреле этого года, отметил, что господин Юнусов не указал, какие именно сделки, по его мнению, «являются значимыми и существенно убыточными для должника». Сделки, которые ранее были предметом рассмотрения суда, указано в решении, «совершались в обычной хозяйственной деятельности должника, их размер не превышает одного процента стоимости активов должника, а также должник по сделкам получил равноценное встречное исполнение обязательств».

Комментируя довод управляющего о якобы не предоставленной ему бухгалтерской документации, суд обратил внимание, что господин Юнусов, который успел подать претензии к 58 дебиторам компании, не конкретизировал перечень документов, которые ему не предоставили для процедуры банкротства.

Дебиторскую задолженность Треста жилищного хозяйства на 118,1 млн руб. суд также документально не обнаружил, отметив, что сам конкурсный управляющий подал заявления к 58 должникам о взыскании 50,8 млн руб., а смог отсудить только 972 тыс. руб.

Что касается оформления субсидии, то, указал суд, собственники квартир в МКД не принимали решений о капремонте, а без этого претендовать на субсидии невозможно.

Фаниль Юнусов и кредитор банкрота ООО «УПТК № 1» подали апелляционные жалобы: они не согласились с выводами суда о невозможности оформления субсидии на капремонт.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вслед за судом первой инстанции отклонил этот довод. В 2019–2022 году Трест жилищного хозяйства пытался отсудить субсидию у мэрии Уфы, но безрезультатно: собственники квартир не соглашались на капремонт, поэтому у ответчиков-физлиц «отсутствовала какая-либо необходимость в оформлении субсидий из муниципального бюджета».

Фаниль Юнусов сообщил «Ъ-Уфа», что пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу. По его словам, в конкурсной массе предприятия — дебиторская задолженность физлиц. Учитывая небольшую стоимость права продажи подобной задолженности, погасить требования кредиторов компании не получится, пояснил конкурсный управляющий.

«Субсидиарная ответственность руководителей организации — это экстраординарный механизм защиты прав кредиторов, в связи с чем перед конкурсным управляющем стояла задача обосновать свои требования в условиях повышенного стандарта доказывания, с чем он не справился. На мой взгляд, отказ в удовлетворении требований конкурсного управляющего обоснован и в случае последующего обжалования сохранит свою силу, поскольку апелляционный суд, досконально изучив доводы апеллянта, опроверг их»,— полагает партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов.

Булат Баширов