Первый день саммита БРИКС в Казани

Главным событием первого дня саммита БРИКС в Казани стала церемония встречи глав делегаций. По программе мероприятий саммита на завтра запланированы заседания в узком и расширенном составах, официальная встреча лидеров стран-участников и торжественный прием.

22 октября раис Татарстана Рустам Минниханов встретил прибывшего на саммит БРИКС премьер-министра Индии Нарендра Моди. Глава республики поздравил гостя с получением ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Награду премьер-министру Индии вручил президент России Владимир Путин.

Прибывших на саммит БРИКС в Казань председателя КНР Си Цзиньпина, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и других иностранных лидеров в международном аэропорту Казани угостили чак-чаком и караваем. Си Цзиньпин рассказал, что давно хотел побывать в Татарстане.

В Казань на саммит БРИКС также прибыли президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-премьер Сербии Александр Вулин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.

Жителей Казани предупредили о проблемах с подключением к мобильному интернету в связи с проведением саммита БРИКС. В пресс-службе Минцифры объяснили, что временные перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности.

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия приветствует решение Индии открыть в Казани генконсульство. По мнению премьер-министра Инди, после открытия консульства отношения между странами станут еще крепче.

Татарстан пригласили в Эфиопию для расширения сотрудничества. Министру промышленности республики Олегу Коробченко предложили возглавить делегацию. Визит в Эфиопию запланировали зимой. В состав делегации войдут КАМАЗ, компании «ЭЙДОС» и «Татхимфармпрепараты».

На саммит БРИКС в Казани приедет президент Киргизии Садыр Жапаров. Он посетит Татарстан 23–24 октября и будет участвовать в заседании глав государств.

TV BRICS и государственная телевизионная станция Venezolana de Televisin из Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве. Оно позволит каналам обмениваться контентом.

На Казанском авиационном заводе полностью обновят производственные мощности к концу 2026 года. Модернизация позволит нарастить выпуск самолетов Ту-214 до 20 единиц в год.

Диана Соловьёва