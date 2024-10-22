В Казань на БРИКС прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди

В столицу Татарстана на саммит БРИКС прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, в казанском аэропорту чиновника встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

«Добро пожаловать в Россию! Поздравляем вас с большой российской наградой! Мы очень обрадовались»,— поприветствовал гостя раис.

В июле Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. В тексте документа говорилось, что орден был присужден Нарендре Моди «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами».

В Казань уже прибыли президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. Также из Пекина в Казань вылетел председатель КНР Си Цзиньпин. Всего на саммит прибудут делегации из более 30 стран.

Председатель Госсовета Татарстана рассказал на церемонии гашения марки «Главы государств БРИКС», что Татарстан также стремится завести новую дружбу с представителями разных стран, заключить соглашения и расширить рынки сбыта местной продукции.

Зарина Акбирова