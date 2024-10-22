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В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. У трапа самолета его встретил раис республики Рустам Минниханов.

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В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

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В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прилетел председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Китайский лидер планирует во время саммита обменяться мнениями с лидерами союза БРИКС по текущей международной ситуации, практическому сотрудничеству и развитию механизмов организации. Также планируется встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера.

В Казань уже прибыли президент России Владимир Путин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Индии Нарендра Моди, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик и другие.

Главным событием сегодня на саммите станет церемония встречи глав делегаций.

Зарина Акбирова

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