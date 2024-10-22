Си Цзиньпин заявил, что давно хотел побывать в Татарстане

Председатель КНР Си Цзиньпин по прилету в Казань похвалил работу местных властей по подготовке к саммиту и заявил, что давно хотел побывать в республике, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Поприветствовал гостя у трапа самолета раис Татарстана Рустам Минниханов. «Я давно ждал визита в вашу республику. Спасибо за встречу. Вы сделали большую работу по подготовке к саммиту в Казани»,— отметил китайский лидер.

Саммит стартовал сегодня и продлится до 24 октября включительно. В Казань на мероприятие съезжаются делегации из более чем 30 государств. Обсуждать участники саммита планируют текущую международную повестку и дальнейшее сотрудничество.

Зарина Акбирова